Кабинет министров Украины выделил 185 млн грн для предоставления помощи людям, которые пострадали от пожаров в Луганской области.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров Украины сегодня, 13 октября.

По словам Шмыгаля, для оказания материальной помощи семьям погибших предусмотрено по 200 тыс. грн, за полностью утраченный дом пострадавшие получат 300 тыс. грн, а на ремонт в частично разрушенных домах будет выделено 50 тыс. грн, а пострадавшие, которые получили травмы получат по 30 тыс. грн – получившим травмы средней тяжести, и 20 тыс. грн – за травмы легкой тяжести.

Также премьер сообщил, что отдельно будут выделятся средства областной госадминистрацией.

Напомним, что утром в четверг, 8 октября, силы ГСЧС ликвидировали последний очаг лесных пожаров в Луганской области.

Также "Страна" разбиралась, к чему привели пожары в Луганской области и рассказывала о причинах возгорания.