Кабинет министров рекомендовал учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.

Соответствующее решение во вторник, 13 октября, правительство приняло во время внеочередного заседания, посвященного ужесточению карантина.

"Учреждениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуем перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября", - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, сегодня правительство решило отправить школьников на каникулы уже с 15 октября. Ученики будут отдыхать дома до 30 октября, после этого возможен их перевод на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее мы писали, что Кабинет министров продолжил действие карантинных ограничений в стране до конца 2020 года.

О том, как правительство ужесточило карантин в Украине, читайте в отдельном материале.