Кабинет министров Украины решил отправить школьников на каникулы уже с 15 октября. Ученики будут отдыхать дома до 30 октября, после этого возможен их перевод на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом во время внеочередного заседания правительства во вторник, 13 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также по словам главы правительства, на дистанционное обучение рекомендуется перевести не только школы, но и высшие учебные заведения, с 15 октября по 15 ноября.

Напомним, сегодня Кабмин продлил карантин в Украине до конца этого года.

Также мы сообщали, что правительство ограничило проведение массовых мероприятий по всей стране.

"Страна" ведет прямую трансляцию сегодняшнего заседания правительства, посвященного ужесточению карантина.