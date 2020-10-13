Кабмин сегодня изменил максимально допустимое количество людей на массовых мероприятиях в условиях коронавирусного карантина. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства.

В "зеленой" зоне карантина в массовых мероприятиях допускается участие максимум 50 человек;

В "желтой" - не более 30;

В "оранжевой" - не более 20 человек.

Отметим, что столица Украины, Киев, входит в оранжевую зону.

Также по решению Кабмина, спортивные соревнования будут проводить без зрителей - кроме международных соревнований и только по согласованию с МОЗ.

Напомним, в Украине сложилась очень тревожная ситуация, что заставляет власти рассматривать варианты с ужесточением противоэпидемических мероприятий.

В частности, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине до начала 2021 года.

Также мы сообщали, что в Раде хотят повысить штрафы за несоблюдение карантина до 51 тысячи гривен.