Кабинет министров Украины продолжил действие карантинных ограничений в стране до конца 2020 года.

Об этом во вторник, 13 сентября, на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, адаптивный карантин является наиболее действенным механизмом для предотвращения распространения коронавируса.

"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - заявил премьер.

Напомним, сегодня Кабмин решил отправить школьников на каникулы с 15 октября. После их окончания возможен переход на дистанционное обучение.

"Страна" ведет прямую трансляцию сегодняшнего заседания правительства, посвященного ужесточению карантина в Украине.