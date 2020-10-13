В ночь с 11 на 12 октября умерла от коронавируса жена экс-командира батальона "Слобожанщина" Андрея Янголенко, харьковская полицейская, ветеран АТО Инна Янголенко.

Об этом сообщила волонтёр Елена Ловчиновская на своей странице в Facebook.

Инна вместе с мужем Андреем и его братом Сергеем вышла на фронт в 2014 году. А 6 марта 2015 года во время теракта в Харькове взорвали машину супругов Янголенко. Инна в результате аварии выжила, но получила множественные травмы и её легкие были сильно повреждены.

"Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию COVID-19", – написала Ловчиновская в своем сообщении.

У Инны остались двое сыновей и овдовевший муж.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, в Украине от коронавируса умер академик Национальной академии педагогических наук Украины, декан географического факультета КНУ им. Шевченко Ярослав Олейник.

Также мы сообщали, что самый известный японский модельер конца ХХ века Кендзо Такада скончался в Париже от осложнений коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.