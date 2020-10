В агитационном плакате кандидата в Киевгорсовет от партии "Слуга народа" Марины Сергановой нашли цитату на латыни из отрывка философского трактата Марка Туллия Цицерона "О пределах добра и зла". Именно эта фраза часто используется программами как автоматическая "рыба" - заготовка для демонстрации.

На данный факт обратил внимание блогер Денис Гороховский на своей странице в Facebook.

Так, в оригинале цитата звучит так: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat"

Что в переводе на русский: "Равно как нет никого, кто возлюбил бы, предпочел и возжаждал бы само страдание только за то, что это страдание, а не потому, что иной раз возникают такие обстоятельства, когда страдания и боль приносят некое и немалое наслаждение".

Марина Серганова сократила второе предложение и оставила лиишь "Ut enim ad minim veniam, quiz nosrtud exercitation ullamo laboris nisi ut".

Отметим, что Lorem ipsum представляет собой отрывок одного из трактатов Цицерона и его корни уходят в 45 век до н. э. Как "рыба" или "латинская заготовка", она используется для имитации текстового наполнения сайта, рекламы или продукта, чтобы дизайнерам не приходилось ждать готового контента, а клиенты не отвлекались от графической реализации на чтение непонятного текста.

"Думаете, что пара орфографических ошибок на агитке - это предел кандидата? Марина Серганова уверяет вас, что нет. Вы не знаете латынь или не можете вспомнить текст внизу плаката?...Но мне приятнее думать, что Марина просто хотела процитировать Цицерона, но делала это по памяти, поэтому немного ошиблась", - прокомментировал Гороховский.

