В одной из воинских частей оккупированного Крыма солдат застрелил своего сослуживца. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам источника агентства, отрабатываются несколько версий случившегося, в том числе и умышленное убийство.

Погибшему было всего 22 года, об этом рассказала его мать в социальных сетях. "Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию , одним выстрелом в голову", - пишет женщина.

Также она рассказала, что ее сын очень хотел быть военным и призвала других матерей не отпускать своих детей в армию. Официальных комментариев по поводу этой информации военные следователи пока не дают.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области солдат застрелил сослуживца из автомата. Теперь военнослужащего подозревают в нарушении правил обращения с оружием, приведшем к смерти. В случае доказательства вины солдата, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также "Страна" рассказывала, как в Днепре 45-летний врач больницы узнал о своей коронавирусной болезни и застрелился.