В субботу, 17 октября, состоится поединок между украинским боксером Василием Ломаченко (чемпионом мира по версии WBC, WBO и WBA) и американским боксером Теофимо Лопесом, обладателем титула IBF. Бой пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять сразу четыре пояса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Украинцы смогут посмотреть онлайн-трансляцию поединка в 04:00 18 октября на платформе Megogo.

Также бой можно будет посмотреть на канале ESPN+ и FITE.TV

Напомним, по данным промоутерской компании Top Rank Boxing боксеры уже подписали контракты и готовятся к решающему поединку. Организаторы боя также опубликовали видео ярких встреч Ломаченко и Лопеса.

Интересно также, что Top Rank изменила дизайн постера, разместив на плакате кроме боксеров еще двух мужчин - это отцы спортсменов и по совместительству их тренеры Анатолий Ломаченко и Теофимо Лопес-старший, которые будут проводить поединок.

"Два тренера. Два бойца. Одно решающее сражение", - говорится в рекламе Toprank.

Что известно про боксеров

32-летний Василий Hi-Tech Ломаченко - двукратный Олимпийский чемпион по боксу (2008 и 2012 гг), крестный отец детей известного украинского боксера Александра Усика. Ломаченко в своей профессиональной карьере допустил всего одно поражение - в поединке с Орландо Салидо 1 марта 2014 года.

23-летний Теофимо El Brooklyn Лопес - профессиональный американский боксер, который остается непобежденным.



Отметим, что для обоих спортсменов нынешний бой станет первым в 2020 году. Ломаченко перед этим боксировал в Лондоне 31 августа 2019 года с Люком Кэмпбеллом и завоевал титул WBC. А Теофимо Лопес последний раз выходил в ринг 15 декабря 2019 года против Ричарда Комми, когда во втором раунде победил его нокаутом и стал чемпиона мира по версии IBF.

Статистику боксеров публикует Champinon.info.

Прогнозы букмекеров

Украинец является фаворитом букмекерских контор. Победа Ломаченко оценена коэффициентом 1.24, поражение - 3.9.

Как сообщала "Страна", бой несколько раз переносили из-за ситуации с коронавирусом и суммы гонорара, которая не устраивала американца. Изначально поединок должен был происходить 30 мая в Нью-Йорке, потом сроки сдвигались на сентябрь и 3 октября. Оставалось только подписать контракт и соглашение с транслятором.