Во время массовых протестов в Минске в воскресенье, 11 октября, ОМОН жестоко избил Никиту Домрачева, старшего брата олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. После нападения мужчину задержали по подозрению в участии в несанкционированной акции, хотя, по словам пострадавшего, он в это время просто катался на велосипеде и не выступал в поддержку демонстрантов.

Видео инцидента опубликовало издание tut.by.

Так, на кадрах из Минска видно, как люди люди в форме ОМОНа до крови избивают Домрачева, после чего его затаскивают в машину. Уже в РУВД правоохранители приняли решение передать пострадавшего медикам - его состояние требовало срочной госпитализации. Тем не менее, сам Домрачев написал отказ от госпитализации.

Видео: YouTube/ tut.by

"Все болело, невозможно было прилечь, опереться на голову. Реально все тело – особенно ноги, руки и голова – очень болит. По голове меня сильно били. Были три открытые раны, в больнице зашивали. У меня сильно текла кровь, не открывались глаза, я просил что-то найти, помочь, потому что было невмоготу. Боялся потерять много крови и потерять сознание. Чувствовал, что такое возможно", - прокомментировал произошедшее Домрачев в интервью Tribuna.com.

Видео: YouTube/ tut.by

Брат биатлонистки добавил, что задержание произошло внезапно, а он оказался рядом с проходящей в воскресенье акцией протеста случайно.

"Я просто на велосипеде люблю кататься по любимому городу. Оказался в том месте, потому что, грубо говоря, это мой обычный маршрут. Что касается воскресных событий, маршей и акций, знаю, что традиционно это все проходит у Стелы, но тут все события переместились и в другие районы Минска. В итоге я оказался не в то время, не в том месте, на набережной возле Зыбицкой. Ехал по велодорожке, увидел испуганную толпу, которая бежала на меня. Потом заметил, что этих людей гонят с Немиги солдаты. Развернулся и увидел, что с другой стороны бежали другие солдаты или кто-то там в форме. Ничего не успел сделать, потому что на меня мгновенно напали и начали бить. Я вижу, что происходит, но в акциях не участвую, потому что чувствую, что они не совсем безопасны", - сказал Домрачев.

На данный момент известная сестра пострадавшего Дарья Домрачева работает с биатлонной сборной Китая и находится на территории КНР. Узнав о произошедшем она пыталась связаться со своим братом. После Дарья опубликовала пост в Facebook, посвященный инциденту.

"Мой публичный гнев не решит общественных проблем. В стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах. Я пока не вижу того шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем", - заявила спортсменка.

При этом ранее Дарья редко высказывалась по поводу происходящего в Беларуси, публикуя посты нейтрального характера в своих социальных сетях. Биатлонистка призывала стороны конфликта "уважать друг друга" и "не впадать в крайности"

Стоит отметить, что Домрачева считается любимой спортсменкой Александра Лукашенко. Президент Беларуси поздравлял Дарью не только со спортивными достижениями, но и жизненными. В частности, он поздравил Домрачеву с рождением дочери несколько лет назад. Также глава республики рассказывал о своей роли в успехах спортсменки.

"Когда она была маленечкая, начинала здесь. Я учил ее бегать и говорил: "Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это". Она сделала", - утверждал Лукашенко.

Также Домрачева является единственной женщиной, которая удостоилась звания Героя Беларуси. Кроме того она носит звание старшего лейтенанта КГБ.

В свою очередь биатлонистка также выражала дружескую симпатию по отношению к Лукашенко - он первый узнал о завершении ее карьеры. Также Домрачева посетила его инаугурацию в 2015 году и дарила копию завоеванного Кубка мира.

Примечательно, что избиение Никиты Домрачева раньше его сестры отреагировали другие белорусские спортсмены.

"Ненавижу вас, ОМОН. Вы слабовики, а не силовики. И с каждым побитым вы становитесь слабее и слабее, превращаясь в нелюдей. Точнее, как превращаетесь, вы уже превратились в них", - заявила биатлонистка Надежда Скардино, выступавшая вместе с Дарьей.

"Семья, где брат стал героем, а сестру назначили", - отметил волейболист Артур Удрис.

Сейчас Никиту Домрачева ждет суд, который определит ему меру наказания за участие в несанкционированной акции протеста в Минске.

Напомним, недавно в Минске за повреждение милицейского автомобиля во время акции протеста были задержаны футболисты белорусского клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько. Им инкриминировалось нападение на сотрудников правоохранительных органов. Ранее они выражали поддержку демонстрантам.

Также мы писали о жестких задержаниях на последнем протестном марше в столице Беларуси.