Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключил, что один из вопросов на всеукраинском опросе 25 октября может быть посвящён легализации марихуаны, о котором мы писали ранее.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" во вторник, 13 октября.

"А почему нет? Новые времена же. Вопросы могут быть любыми. Потому что это опрос. Это попытка внедрить новую процедуру", - заявил он "Стране".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами.

Как рассказывала "Страна", глава государства снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев 25 октября.

Также ранее Подоляк заявил, что во всеукраинском опросе Зеленского не будет вопросов о Донбассе и Крыме, а также языковых вопросов.