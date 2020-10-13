Telegram зарегистрировал домен topnews.com, на котором может заработать агрегатор новостей, над запуском которого в компании задумались еще летом 2019 года.

Об этом сообщает "Код Дурова".

Сообщается, что домен был выкуплен в июне 2020 года в Арабских Эмиратах. Его регистратором является godaddy.com. Сейчас при попытке зайти на сайт пользователь попадает на Telegram Contest - ресурс, где размещены победители конкурса по созданию агрегатора новостей в мессенджере.

А на сайте конкурса все работы участников уже ведут на topnews. Кроме того, обновлен дизайн ресурса.

Уточняется, что на данный момент информации пока мало, нет данных и о сроках запуска новостного агрегатора, основанного на постах в каналах Telegram. Однако, по мнению экспертов, есть основания предполагать, что он будет размещен по этому адресу.

Напомним, ранее мы писали, что в начале октября разработчики Telegram начали тестировать комментарии на каналах.

Также сообщалось, что Telegram недавно запустил видеозвонки, мы рассказывали, как включить новую функцию.