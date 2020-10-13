В четвертом квартале 2020 года Украина поднялась на 41-е место в обновленном индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index. Украинцы могут посетить без виз большее количество стран, чем, например, граждане Грузии, России и Турции.

Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой компании Henley & Partners.

Так, по состоянию на сегодня, граждане Украины могут посетить без виз 129 стран, что позволило украинскому паспорту разделить 41-е место с Никарагуа и Венесуэлой. В прошлом квартале Украина занимала 44-е место. Примечательно, что еще 10 лет назад страна находилась на 65-й строчке рейтинга.

Примечательно, что украинский паспорт является самым привлекательным среди стран Восточного партнерства. Так, например, Молдова занимает 46-е место, а Грузия - 49-е. Также отстает от Украины и соседняя Россия - паспорт этого государства занял 48-ую строчку рейтинга.

В то же время соседние Польша, Литва и Словакия заняли 11-е место. Их граждане могут посетить без визовых ограничений 181 страну.

1-е место уже традиционно занимает Япония. Граждане этой страны могут посетить без виз 191 направление мира - на два больше, чем год назад. Сингапур удерживает 2-е место с показателем в 190 стран. Германия и Южная Корея заняли 3-е место (189 направлений).

Наименее привлекательный паспорт у граждан Афганистана - они могут поехать без виз только в 26 стран мира.

Напомним, к январю 2020 года Украина сместилась на 43 место в рейтинге паспортов мира, опустившись на две позиции.

Несмотря на относительную привлекательность украинского паспорта украинские олигархи нередко становятся резидентами другого государства. Так, недавно были обнародованы данные о 34 бизнесменах, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции.