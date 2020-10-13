Население Германии уменьшилось впервые со второй половины 2010 года. За первые полгода население страны сократилось на 40 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на данные федерального статистического агентства сообщает DW во вторник, 13 октября.

Так, сейчас в стране насчитывается 83,1 млн жителей. По данным на 30 июня 2020 года на территории ФРГ проживали 83,1 млн человек - на 400 тысяч (0,05 процента) меньше, чем в начале года.

Уменьшение населения в Германии связывают с резким сокращением притока иммигрантов, в связи с пандемией коронавируса коронавируса. Статистические данные показывают, что за первые шесть месяцев этого года, число иммигрантов, приезжающих в Германию, уменьшилось на 29%.

Отмечается, что в течение нескольких лет низкий уровень рождаемости в Германии компенсировался высокими показателями иммиграции.

Согласно статистическим данным, наибольший прирост населения был зафиксирован на пике миграционного кризиса в 2015 году.

Ранее мы писали, что, по оценке Государственной службы статистики, в период с января по май текущего года численность населения Украины уменьшилась на 116 700 человек.

Также сообщали, что, по прогнозу ООН, численность населения в мире к 2050 году станет 9,7 млрд.