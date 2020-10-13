Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая на прошлой неделе встречалась с Ангелой Меркель, поставила Александру Лукашенко "народный ультиматом". По ее словам, президент должен до 25 октября объявить о своем уходе, иначе в стране начнется национальная забастовка.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Тихановской.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены", - сказано в сообщении.

Если до 25 требования не будут выполнены, то, по словам Тихановской, "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом".

Национальная забастовка в таком случае начнется с 26 октября, к ней, по мнению Тихановской, присоединятся все предприятия, будут заблокированы все дороги, произойдет обвал продаж в государственных магазинах.

По словам Тихановской, у власти есть "13 дней, чтобы выполнить три условия". "У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - написала Светлана Тихановская.

Напомним, 12 октября Европа согласовала введение санкций против Лукашенко.

Также мы писали о том, что мирные акции протеста в Беларуси не прекращаются с начала августа, когда в стране состоялись выборы президента. На прошлых выходных Минск охватили новые протесты, силовики проводили жесткие задержания.