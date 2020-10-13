Верховная Рада Украины может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. Заключительное заседание профильного комитета планируется на конец октября.

Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук во время эфира телеканала "Украина 24" во вторник, 13 октября.

"19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект (о референдуме, - Ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал ВР... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сообщил заместитель главы парламента.

Напомним, утром во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами. Зеленский призвал прийти на местные выборы и заявил, что украинцам зададут 5 вопросов, но не уточнил каких именно.

В офисе президента сообщили, что во всеукраинском опросе Зеленского не будет вопросов о Донбассе и Крыме и языковых вопросов.