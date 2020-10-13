В Венгрии вышла в свет толерантная книга детских сказок, в которых популярные персонажи наделены качествами представителей различных этнических и религиозных групп, а также сексуальных меньшинств.

Об этом пишет издание Super.

В частности, Золушка стала смуглым парнем-геем, который находит своего принца. Изменилась и Белоснежка - у нее теперь смуглая кожа, Снежная Королева оказалась лесбиянкой, с Посейдоном сражается трансгендер, а сказочный олень заявил, что не принимает традиционное разделение на мужчин и женщин. Всего в книге 17 сказок. Первый тираж в 1500 экземпляров распродали в момент. Теперь ждут новую партию книг, которая будет в 10 раз больше.

"Наша цель - сделать детскую литературу более разнообразной и показать малышам, как прекрасна жизнь. Мы хотим создавать истории, которые отражают жизнь всех молодых людей. Нам не нравятся обвинения в том, что мы вредим детям", - заявил автор современных сказок.

Золушка стала смуглым геем. Фото: super.ru

По данным издания, в адрес старых сказок на новый лад поступило множество восхищенных отзывов и благодарностей. Но при этом книга вызвала возмущение у премьер-министра Венгрии Виктоа Орбана.

"Венгрия - терпимая, толерантная страна, когда дело касается гомосексуальности. Но всему есть предел, и вот что я думаю: оставьте наших детей в покое", - заявил Орбан.

Напомним, что издательство Disney выпустит книгу о Золушке с лишним весом, ставшую иконой бодипозитива.

Также мы сообщали, что ради гендерной нейтральности в новой "Золушке" фею-крестную сыграет темнокожая гей-звезда.