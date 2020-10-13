Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, который собирался подать в суд на свою коллегу Елизавету Богуцкую, назвавшую его из-за слов о российской вакцине "тупым ботинком", готов пойти на примирение.

Об этом Александр Качура сообщил "Стране".

"Сегодня у нас было включение на "Апостроф ТВ". Я призвал коллегу, чтобы все непонимания, которые происходят внутри фракции, решались внутри. У нее есть мой номер, она может мне позвонить, узнать мое мнение. Не выносить на всеобщее обозрение. Даже если там было что-то вырвано из контекста, наоборот, нужно поддерживать друг друга во всех вопросах и разбираться. Поэтому я предложил примириться", - сказал нардеп.

Качура заявил, что он хотел избежать разъединения команды на этой почве и не позволить политическим оппонентам продвигать тезис, что происходит раскол фракции.

"Госпожа Богуцкая согласилась с этим тезисом и сказала, что она готова. Я ей предложил встретиться. Думаю, что встреча состоится и мы поговорим. Мы должны сейчас поддержать президента. В этой сложной ситуации, еще все эти ссоры не идут на пользу команде. По поводу иска, заявление еще не подано, идут экспертизы. Если мы сейчас подпишем, скажем, такой мирный договор, то я не буду подавать иск", - заявил Качура.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.

После этого Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу, назвав его "тупым ботинком". Качура заявил, что намерен подавать иск в суд. "Страна" подробно писала о скандале между нардепами Богуцкой и Качурой.