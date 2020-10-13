Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий заявил, что Верховная Рада Украины планирует поднять штрафы для бизнеса за несоблюдение карантинных норм до 51 тысяч гривен.

Об этом он сказал в эфире "Общественного радио" во вторник, 13 октября.

По словам Радуцкого, законопроект об усилении ответственности предпринимателей за нарушение карантина внесут в парламент уже на следующей сессии. Он добавил, что штрафы, согласно новому документу, составят от 31 до 51 тысячи гривен.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", - сказал Радуцкий.

По его словам, указанный законопроект уже прошел согласование в парламентском комитете.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует сегодняшнем заседании Кабмина, 13 октября, предложить введение более жестких ограничений в Украине, чтобы притормозить роста заболеваемости Covid-19 и снизить нагрузку на больницы.

Ранее мы писали, что с начала карантина статус безработного получило больше полумиллиона украинцев.