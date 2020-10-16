В "ДНР", как и на подконтрольной территории Украины, резко пошла в рост заболеваемость коронавирусом.

В Донецке с начала октября вновь вернули ряд санитарных ограничений. Школьников отправили на каникулы, студентов - на дистанционку.

В остальном все карантинные меры в "республике" вводят с оглядкой на Москву - они схожи с теми, что в столице России. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку, жителей в возрасте 65+ попросили воздержаться от выхода из дома.

"Страна" рассказывает, как обстоят дела в "ДНР" с коронавирусом. Также мы опросили местных жителей, которые высказали свое мнение по поводу действующего карантина в "республике".

Статистика коронавируса в "ДНР"

В "ДНР", как в Украине и России, с последних чисел сентября резко увеличилось число новых случаев коронавируса. 9 октября был установлен рекорд - плюс 200 инфицированных.

Вчера, 15 октября, тоже были высокие показатели - 153 заболевших. Но даже это цифра большая по сравнению с весенним пиком. Для сравнения, 13 мая там выявили лишь 9 новых инфицированных.

Утверждать, что сейчас в "ДНР" кратно больше больных, чем весной, нельзя. Дело в том, что тогда тесты в "республике" были дефицитными и фиксировали лишь откровенно больных ковидом - с двухсторонней пневмонией и нуждающихся в аппарате ИВЛ.

Общее число заболевших ковидом с начала пандемии - 4905. Скончались 324 человек.

Эти цифры опубликованы на сайте "Минздрава ДНР". Киев статистику о коронавирусе на неподконтрольных территориях не собирает.

Из-за карантина по решению Киева до 31 октября прекратил работу единственный действовавший пункт пропуска на Донбассе - Станица Луганская.

Какой карантин ввели в "ДНР"

Впервые с лета в "ДНР" ввели карантин в начале октября. Меры схожи с теми, что в российских городах и Москве в частности. А именно:

1. Работодателем рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.

2. В школах с 5 по 25 октября включительно объявлены досрочные и расширенные осенние каникулы. В техникумах и вузах обучение организовано в режиме онлайн.

3. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать жилье без острой необходимости.

Также останавливают работу различные ведомства: о временном прекращении приема заявил "Центральный республиканский банк", также за последние дни перестали работать городские театры и филармония, которые в сейчас являют средоточием культурной жизни Донецка и переживают настоящий ренессанс.

Жители Донецка, с которыми поговорила "Страна", рассказали об обстановке в городе.

"У нас, в отличие от Украины и России, никогда не было жестких ограничений на передвижение по городу. Общественный транспорт ходил даже в весной, маршрутки были забиты битком. Сейчас точно так же", - говорит нам дончанка Татьяна.

По словам женщины, все больше людей начинают надевать маски. Но в магазинах покупателей без них все равно продолжают обслуживать. "В весной АТБ раньше стоял охранник на входе. Без масок просто разворачивал, измеряли температуру. Сейчас такого пока нет", - рассказывает Татьяна.

Дончанка недовольна досрочными каникулами, которые ввели в школе, и объяснила причину: "В школе, помимо учебы, детей кормят и они находятся там под присмотром. Сейчас они сидят дома весь день в планшетах. Но гарантии, что они не заболеют, все равно нет, потому что мы с мужем ходим на работу. А вот то, что мой первоклассник не научится нормально читать, писать и считать - в этом я уверена".

Несмотря на большие каникулы в школах, ограничение на передвижение детей по городу (как, например, в Москве) нет.

"Конечно, зачем детям запрещать перемещение? Вот приехал российский цирк на льду. Нас туда агитируют ходить. Зал под завязку, большинство детей без масок. Очень хороший карантин получается - со своими клоунами, которые его вводили", - говорит женщина.

Фото циркового представления в Донецке постят в соцсетях. После этого в городе заговорили о закрытии цирка на карантин.

По словам жительницы Донецка, на днях педагог в родительском чате задавал вопрос, у всех ли есть дома компьютер с подключением Интернету: "Отсюда я делаю вывод, что после трехнедельных каникул мы перейдем на дистанционное обучение".

Очереди в аптеки, дефицит антибиотиков

Другая дончанка - Ирина - не верит в официальную статистику. По ее мнению, она занижена в разы.

"Сто пятьдесят человек заболевших в сутки - это, наверное, в одном микрорайоне Донецка. Зайдите в любую аптеку: противовирусные, антибиотики, жаропонижающие - все разметают сразу после завоза", - говорит Ирина.

В местных телеграм-каналах действительно много фотографий очередей в аптеках. В них не помещаются все желающие купить лекарства. Многие стоят на улице или же хвост очереди виден в холле торгового центра.

Горожане рассказывают "Стране", что популярное лекарство от ковида - азитромицин - только недавно начал попадаться в аптеках. За упаковку просят 120 рублей - это чуть больше 40 гривен. Точно такая же цена у этих капсул и Киеве.

Также в донецких аптеках рекламируют российский препарат "Коронавир" за 15 000 рублей, который в РФ стоит порядка 11-12 тысяч.

Фото паблика "Типичный Донецк"

Коронавир - это российское название препарата фавипиравира, который был разработан еще несколько лет назад в Японии для лечения гриппа, но позже показал свою эффективность и против других вирусов, например, Эбола.

После начала пандемии фавипиравир начали испытывать против коронавируса в Китае, Италии и самой Японии. Там обнаружили, что он помогает. Летом в России зарегистрировали свой препарат на его основе - "Коронавир".

В рекламных проспектах заявляется, что коронавирус отступает после приема двух упаковок препарата. Правда, недавнее исследование показало, что фавипиравира в целом нашли ряд побочных эффектов для моторных функций человека: синдромов ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений.

Пока в Минздраве РФ изучают это исследование и при необходимости внесут изменения в спецификацию препарата.

При этом с масками в Донецке проблем нет. Сейчас они продаются примерно по 15 рублей за штуку (5,5 гривен). В Киеве за одну маску берут 11 гривен - то есть вдвое дороже.

Что происходит в больницах

По данным "Страны", большинство людей лечатся от коронавируса в "ДНР" на дому - как и в Киеве. Но все-таки не все. Под коронавирусные госпитали перепрофилировали два роддома - №6 в районе площади Ткаченко и №3 в Калининском районе.

С последним возник серьезный скандал. В соцсетях распространили видео, где медики отказались выходить на работу. Они мотивировали это тем, что у них не хватает ни халатов, ни масок, ни средств дезинфекции.

"Никто не имеет права меня заставить. Нормально: чего ты вчера не вышла? Ну, берите и выходите. У вас же все готово было. Вы же готовились", - возмущались медработники.

"Должны были принимать с понедельника, а нас тут в субботу тупо кинули, когда еще мамы с детьми тут были" - рассказали те, то отказался выходить на работу.

Также собравшиеся рассказали, что покупают все за свои деньги, причем это не спецкостюмы, а защитные костюмы для покраски с авторынка.

"Это вчера ездила на автомобильный рынок и там где-то покупала. Для покраски. На себя, на меня. Это не тот костюм! Защитите людей сначала, потом предлагайте!"

Кроме этого сотрудники больницы обсуждают ситуацию с трупами умерших от коронавируса, которые пролежали несколько дней. В соцсетях пишут, что в субботу в больнице умер человек и до понедельника его родным не сообщали об этом.

Основные претензии персонала были в том, что им не обеспечили безопасные условия работы.

Руководство больницы подтвердило, что около 30 человек отказались проходить на рабочие места.

В "Минздраве ДНР" заявили, что после перепрофилирования родильных отделений № 1 и № 2 ЦГКБ № 3 под госпитальную базу для пациентов с Covid-19 "среди сотрудников возникла социальная напряженность" и что для разрешения ситуации предпринимаются меры. Также там отметили, что третья больница обеспечена одноразовыми средствами защиты (халаты, маски, респираторы, дезинфицирующие средства и др.), решается вопрос поступления многоразовых средств защиты.

Тесты на ковид в Донецке делают бесплатно в случае, если человек с подозрением на него вызовет скорую. Тогда потенциального больного госпитализируют, всю семью отправляют на карантин.

"На такой расклад сами люди идут в крайних случаях. Потому что даже если вдруг коронавируса нет, то в стационаре он точно появится", - рассказывает нам дончанка Ирина.

Проблема бесплатных тестов - как и в Киеве, приходится долго ждать результатов. Подчас более недели.

В частном порядке делают за 2500 рублей - на украинские деньги это 900 гривен. Примерно та же цена, что и в Киеве. Тесты на антитела можно сдать за 1000 рублей.

Жители Донецка, с которыми поговорила "Страна", жесткого локдауна в "ДНР" не ждут.

"Даже если в России будет тотальный карантин, в "ДНР" его не введут. Иначе мы умрем не от коронавируса, а от отсутствия денег", - заявил нам дончанин Данил.