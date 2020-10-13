Стал известен маршрут запланированного на 14 октября в Киеве мaрша правых сил по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПA и Дня казачества. Его организаторами выступают партии "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор", передает "Интерфакс-Украина".

С Майдана Незалежности колонна отправится на Бaнковую, где у Офиса президента они выдвинут власти свои требования:

Принять закон "О защите украинской государственности от "коллаборационизма", согласно которому в украинском правовом поле будет введено понятие "коллаборант", а также создадут специальную комиссию, которая будет рассматривать преступления коллаборантов. Обеспечить действенную реакцию СБУ и Национальной полиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме. Инициировать лишение лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live. Прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе"

Ранее "Страна" писала о том, что Нацкорпус провел ночную мистерию с факелами и молитвой националиста.

Также мы разбирались, как в Киеве проведут марш УПА, несмотря на карантин.