Владимир Зеленский сегодня заявил, что местные выборы 25 октября пройдут не просто так. Одновременно с ними власть хочет провести большой опрос населения.

Разбирались, что будут спрашивать и зачем.

1. Зачем президенту понадобился опрос?

Как заявил сам президент, он решил провести массовый опрос населения во исполнение своих предвыборных обещаний.

Зе действительно говорил, что будет чаще советоваться с народом по наболевшим вопросам путем референдумов. Однако обещанный пакет законов "о народовласти" пока не принят.

И пока он не принят, президент задумал сделать "общенациональный опрос", приуроченный к местным выборам 25 октября.

"Он (опрос - Ред.) позволит каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями", - объясняется цель проекта на сайте Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Стране", что идея принадлежит президенту. "Он считает, что этот формат реально позволит адекватно коммуникатировать с обществом и давать правильные ответы на настоящие общественные запросы", - сказал Подоляк.

2. Как его будут проводить?

Президент не уточнил, как технически выглядит этот опрос, но рассказал, что будет пять вопросов.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - заявил Зе в сегодняшнем видеообращении.

При этом ЦИК уже заявил, что ничего не готовит по данному опросу.

Как уточнил "Стране" Подоляк опрос будут проводить некие волонтеры на выходе из избирательных участников.

То есть это будет обычный социологический опрос, только в больших масштабах.

Пока неизвестно, кто будет это исследование проводить. Но по идее это должны быть какие-то социологические службы. Также непонятно, кто будет оплачивать это мероприятие (а, учитывая размах - опрос голосующих на местных выборах - оно будет очень дорогостоящим).

По данным СМИ, организаторы планируют напечатать 5 миллионов анкет с вопросами, которые будут предлагать людям в палатках возле избирательных участков.

3. Какие вопросы вынесут?

Зеленский уже анонсировал, что "мы зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране".

Но самих вопросов он не сформулировал. "Страна" выяснила, что под каждый из них Зе будет публиковать новый ролик.

"Страна" узнала, что на опрос не планируют выносить языковые вопросы, тему Донбасса и поставок воды в Крым. Эту информацию нам подтвердил Михаил Подоляк.

Интересно, что еще в начале сентября такая инициатива - спросить украинцев про особый статус Донбасса действительно обсуждалась. Об этом мы рассказывали в материале Донбасс и НАТО. Зачем у Зе готовят опрос украинцев в день выборов и что именно хотят спросить.

Но теперь, видимо, мнения украинцев об этом власть слышать не хочет - что, собственно, видно и по ее позиции в языковом вопросе и по Минским соглашениям.

Интересно, что тональность обращения Зеленского была явно рассчитана на молодежь. Он обратился к зрителю на "ты" и поздоровался достаточно неформально - "Привет!". Очевидно, что таким образом к старшей аудитории никто не адресуется.

К слову, СМИ уже сообщили, что одним из вопросов может стать легализация марихуаны в Украине.

4. Будет ли результат обязателен к исполнению?

Нет. Поскольку это не референдум и вообще не проводится никаким государственным органом.

"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий", - сразу предупредили в Офисе президента.

Отметим, что в начале сентября, когда эта идея только начала обсуждаться, планировалось, что опрос будет иметь официальный статус и его объявит ЦИК. Но соответствующие изменения в закон так и не приняли.

А потому опрос, который планируется 25 октября, не будет иметь ровно никакой юридической ценности.

Точно также как и любой социологический опрос.

5. Зачем президент проводит опрос

Политический смысл проведения опросы анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"История с опросом, который анонсировал президент Зеленский на 25 октября очень типичная для всего того, что делает Зе-команда в последнее время.

Слухи об этом опросе прошли еще в августе и сильно встревожили партию войны – а вдруг Зе захочет спросить мнение народа о войне на Донбассе? Или о воде в Крым? Зрада!

И вот уже меньше двух недель до выборов и Зеленский анонсирует тот самый опрос.

Но:

1. Он не имеет никакого официального статуса (закон под это принять не успели), а будет просто как добровольный опрос волонтеров людей при выходе с избирательных участков. Типа экзит-пола.

2. Про Донбасс и Крым спрашивать не будут.

3. Зато могут быть вопросы про легализацию марихуаны.

То есть ценность этого опроса будет примерно такой же как и любого другого социологического исследования.

А единственный смысл его проведения – подтянуть рейтинг партии президента, привлекая на выборы электорат этим опросом. Например, вопрос по марихуане, вероятно, по задумке Банковой, должен увеличить явку среди молодежи, которая, как считается, с большей охотой голосует за «слуг народа», чем более зрелые люди.

То есть, просто банальный предвыборный трюк. Причем пока непонятно за чьи деньги. Если за бюджетные – будет совсем зашкварно", - пишет телеграм-канал.