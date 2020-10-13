Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Стране" новые подробности о всеукраинском опросе президента Украины Владимира Зеленского.

"В перечне вопросов, которые будут вынесены 25 октября не будет языковых вопросов, а также вопросов, посвящённых Донбассу и поставки воды в Крым", - сказал он.

Подоляк добавил, что опрос будет производиться на выходе с избирательного участка. "Опрос это не референдум, поэтому только на выходе", - уточнил он.

По словам Подоляка, идея принадлежит президенту. "Он же считает, что этот формат реально позволит адекватно коммуницировать с обществом и давать правильные ответы на настоящие общественные запросы", - добавил советник Офиса президента.

Ранее мы рассказывали, что президент снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев 25 октября.

Также сообщали, что у Зеленского заявили, что опрос в день выборов не будет иметь "прямых юридических последствий", в отличие от референдума.