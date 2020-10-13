Экс-глава Администрации президента времен Леонида Кучмы и экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин в комментарии "Стране" осудил идею Зеленского провести в день выборов опрос, в ходе которого избирателям предложат ответить на 5 вопросов.

По мнению Владимира Литвина, это будет выглядеть как давление на избирателей в пользу президентской партии.

"Особенно с учетом того, что каждому из пяти вопросов президент посвятит видеоролик. Это пример новой избирательной технологии. Циничной и беспардонно-наглой", - считает Литвин.

Он обращает внимание на то, что идея с опросом удивительным образом совпадает с развитием предвыборных агиток "слуг народа": "А что думаешь ты?", "Будет так, как решишь ты".

По его словам, чтобы прикрыть такое "политическое неподобство", эту технологию "запихнули" в реестр избирателей, а выработку процедуры сбросили на ЦИК, куда поставили своих людей.

"Напомню, что Верховная Рада дважды не поддержала попытки вмонтировать норму о подобных опросах в Избирательный кодекс. А ЦИК не может организовывать опросы, поскольку не обладает полномочиями по этому поводу", - считает Литвин.

Он считает, что на объективность такого опроса рассчитывать не приходится - мол, охват опросом и его результаты будут "такими, какие нужны".

"Ко всему этому, публичного ответа требует вопрос: во сколько обойдется государству такая партийная технология? Кто возьмет на себя ответственность за внесение изменений в госбюджет? Кто ответит за нецелевое использование бюджетных средств? Как соотносится с моралью такая прихоть, когда врачам уже приходится выбирать, кому отдавать предпочтение в спасении от коронавируса? И последнее: понимают ли инициаторы такой новации, что людям практически невозможно разобраться в том, что будет предложено в бюллетенях? Которых, к тому же, будет с полдесятка? Возможно, понимают, и делают так, чтобы окончательно запутать людей, а комиссии "правильно" посчитают. Все делают по Сталину: не важно, как голосуют, главное - кто и как считает".

Напомним, утром во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к украинцам анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами. По его словам, украинцам зададут 5 вопросов, о которых будет сообщено позднее.

Источники "Страны" в Офисе президента утверждают, что один из вопросов будет касаться Донбасса. Ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук также допускал вынесение вопроса о русском языке на референдум.