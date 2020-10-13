Сегодня, 12 октября, в Харьковском городском совете сообщили, что заболевший коронавирусом Геннадий Кернес выздоравливает, а любая другая информация действительности не соответствует.

Об этом пишет Украинформ, со ссылкой на слова директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

Сидоренко сказал, что информация об ухудшении состояния здоровья Геннадия Кернеса не соответствует действительности.

Также Сидоренко опроверг недавнее заявление Алексея Кучера, главы Харьковской ОГА, и адвоката Анатолия Родзинского, которые утверждали, что Кернесу еще очень далеко до выздоравления, не имея никаких оснований.

"Откуда он (Алексей Кучер - Ред.), взял, что Кернес не вернется до выборов в Харьков, нам неизвестно", - сообщил Сидоренко.

Еще он акцентировал внимание на факте того, что Кучер и Родзинский не могут владеть никакой информацией об успехах в лечении Геннадия Кернеса.

"Заявляю, что никто и никогда из клиники "Шарите" не сказал бы ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагноз", - отметил Сидоренко.

По информации горсовета, лечение Кернеса дает хорошие результаты, его состояние улучшается.

О том, что на самом деле происходит с Кернесом и как болезнь мэра Харькова меняет расклад на выборах, кто будет управлять городом, сможет ли мэр в случае переизбрания принять присягу и приступить к обязанностям разбиралась "Страна".

Также ранее Кернес прокомментировал "Стране" выдвижение в мэры Добкина, рассказав, что не воспринял это как дружеский жест.