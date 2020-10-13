В украинских учебных учреждениях должность "вожатый" будет заменена на "воспитателя" или "воспитательницу" до 2023 года, а уже в ближайшие два года в стране создадут ресурсные центры для обеспечения преподавания предмета "Защита Украины" в школах.

Соответствующие изменения закреплены в плане действий по реализации стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы, утвержденном Кабинетом министров Украины во время заседания 9 октября.

Согласно этому плану, замена в соответствующем перечне наименования должностей педагогических и научно-педагогических работников произойдет до 2023 года. Кроме того, в период с 2020 до 2022 года в стране будут созданы ресурсные центры, которые обеспечат преподавание в школах предмета "Защита Украины".

Также утвержденным планом предусматривается реализация проектов и мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы и популяризацию стандартов НАТО.

Кабмин, утвердив соответствующее распоряжение, одобрил распространение социальной рекламы, которая будет направлена на объединение общества вокруг защиты государства, популяризацию службы в армии, утверждение преемственности традиций борцов за независимость государства, распространение информации о роли Вооруженных сил на Донбассе, а также других законных военных формирований в обеспечении мира в Украине.

Как указано в пояснительной записке, необходимость появления такой стратегии обусловлена "угрожающими" признаками, среди которых снижение уровня "локальной идентификации". Если на западе страны считают себя гражданами Украины 80,6% респондентов, то на востоке - 67,4%, а на юге - 66%. На Донбассе же этот показатель и вовсе составляет всего 42,7%.

Также в пояснительной записке указывают на критическую ситуацию с украинским языком. Его использует все 44,5% населения, при этом на Донбассе на украинском общаются в семье только 2,7% граждан. Авторов концепции пугает и слабая готовность украинцев защищать родину с оружием в руках - 60,2% опрошенных не намерены этого делать.

Напомним, недавно Киевская городская государственная администрация поддержала проект о внесении обязательного исполнения гимна Украины в каждой школы для патриотического воспитания детей. Однако вскоре выяснилось, что выполнение решения киевских депутатов образовательными учреждениями города не является обязательным.

В ответ на это на сайте президента Украины была создана петиция с просьбой начинать учебный день в школах и детских садах со сжигания шин для патриотического воспитания.