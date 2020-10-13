В Евросоюзе определились с новыми правилами коронавирусного зонирования. Фото: Pixabay

Во вторник, 13 октября, Совет Евросоюза утвердил рекомендации по ограничениям на пересечение внутренних границ стран в связи с пандемией коронавируса. Регионы в зависимости от эпидситуации планируют делить на 4 зоны - "красную", "оранжевую", "зеленую" и "серую". В отношении лиц, прибывающих из "незеленых" зон в государствах-членах ЕС могут вводить определенные ограничения. 

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза. 

Так, в соответствии с рекомендациями, при зонировании будут учитываться 3 критерия, информацию по которым государства-члены должны предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) еженедельно.

Собирать планируют такие данные: 

  • количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней,
  • количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю,
  • процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

На основе этих данных ECDC еженедельно публиковать карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам принимать решение о введении ограничений. 

Регионы будут разделены на 4 зоны:

  • "зеленая": показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
  • "оранжевая": показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
  • "красная": показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.
  • "серая": информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Уточняется, что государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в "зеленые" зоны или из них. При рассмотрении вопроса о применении ограничений странам следует учитывать различия в эпидемиологической ситуации между "оранжевыми" и "красными" зонами и действовать пропорционально. Также им следует учитывать эпидемиологическую ситуацию на своей территории.

Государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующих из других государств-членов. Те государства-члены, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, въезжающих из "незеленых" зон, отправиться на карантин, сдать тест по приезду или перед поездкой. 

Государства-члены, которые намерены применить ограничения, должны сначала проинформировать другое государство-член, которой коснутся ограничения, а также другие страны ЕС и Еврокомиссию. По возможности информация должна быть предоставлена ​​за 48 часов до начала действия ограничений.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом.

Напомним, недавно глава МИД выступил против повторного закрытия границ Украины.

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