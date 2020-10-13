Во вторник, 13 октября, Совет Евросоюза утвердил рекомендации по ограничениям на пересечение внутренних границ стран в связи с пандемией коронавируса. Регионы в зависимости от эпидситуации планируют делить на 4 зоны - "красную", "оранжевую", "зеленую" и "серую". В отношении лиц, прибывающих из "незеленых" зон в государствах-членах ЕС могут вводить определенные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Так, в соответствии с рекомендациями, при зонировании будут учитываться 3 критерия, информацию по которым государства-члены должны предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) еженедельно.

Собирать планируют такие данные:

количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней,

количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю,

процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

На основе этих данных ECDC еженедельно публиковать карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам принимать решение о введении ограничений.

Регионы будут разделены на 4 зоны:

"зеленая" : показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

: показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%; "оранжевая" : показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

: показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%; "красная" : показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.

: показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или показатель новых случаев за 14 дней превышает 150. "серая": информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Уточняется, что государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в "зеленые" зоны или из них. При рассмотрении вопроса о применении ограничений странам следует учитывать различия в эпидемиологической ситуации между "оранжевыми" и "красными" зонами и действовать пропорционально. Также им следует учитывать эпидемиологическую ситуацию на своей территории.

Государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующих из других государств-членов. Те государства-члены, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, въезжающих из "незеленых" зон, отправиться на карантин, сдать тест по приезду или перед поездкой.

Государства-члены, которые намерены применить ограничения, должны сначала проинформировать другое государство-член, которой коснутся ограничения, а также другие страны ЕС и Еврокомиссию. По возможности информация должна быть предоставлена ​​за 48 часов до начала действия ограничений.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом.

Напомним, недавно глава МИД выступил против повторного закрытия границ Украины.

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