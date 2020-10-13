Стало известно, какие вопросы планирует включить во всеукраинский опрос президент Владимир Зеленский, который он сам анонсировал во вторник, 13 октября.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает "Зеркало недели" во вторник, 13 октября.

"... Идея опроса уже витала в кабинетах. Тогда пришла другая мысль: учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", - сказал источник.

По его словам, анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Кроме того, источник не уточнил, за чьи именно деньги хотят осуществить затею Зеленского.

Как сообщается, организаторы опроса планируют напечатать 5 миллионов анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.

Напомним, Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами.

Как рассказывала "Страна", президент снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев 25 октября.

Между тем в Центральной избирательной комиссии узнали о планах президента из его видеообращения главы государства. О том, будет ли к нему привлечена ЦИК, члены комиссии не знают.

Кроме того Комитет избирателей раскритиковал идею Зеленского, так как на данный момент нет юридических механизмов, которые позволили бы провести всеукраинский опрос.