Власти Кипра решили ликвидировать программу получения гражданства страны (т.н. "золотые паспорта" пользовались популярностью и среди украинских бизнесменов - Ред.) через инвестиции в экономику страны. Получить "золотой паспорт" с 1 ноября этого года станет невозможно.

"Власти приняли решение остановить действие программы "Гражданство через инвестиции" в ее нынешней форме, начиная с 1 ноября", - рассказал представитель правительства Кириакос Кушос.

Он так же заявил, что это решение было предложено министрами внутренних дел и финансов и его поддержали другие члены правительства.

Кириакос Кушос отметил, что после завершения разбирательства, связанного с этой программой, правительство изучит возможность организации новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" показал видеозапись, снятую тайно, которая позволяет предполагать, что в кипрской схеме "золотых паспортов" имелась коррупционная составляющая.

В этом году в СМИ появилась информация о том, что с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" почти 1 400 богатым иностранцам, согласившихся в обмен на это инвестировать в экономику страны. При этом выяснилось, что некоторые из получивших такие паспорта людей виновны в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.

Ранее "Страна" сообщала, что Кипр передумал блокировать введение санкций против Беларуси.

Так же мы рассказывали, что на Кипре разыскивают российского бизнесмена, которому могла принадлежать селитра взорвавшая Бейрут.