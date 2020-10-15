Предлагаем гороскоп на четверг, 15 октября, для всех знаков Зодиака. 28-й лунный день в знаке Зодиака Весы будет спокойным и размеренным, принесет успех в начинаниях и подскажет верный путь к согласию с окружающим миром.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня предприимчивые по своей натуре Овны способны будут добиться больших успехов благодаря своей самоуверенности и спортивному азарту. Наладить отношения и добиться уважения помогут гостеприимство, великодушие и доброта.

Телец (21.04 - 20.05)

Ключевая особенность Тельцов сегодня - практичность. Звезды советуют вам приобретать только нужные вещи и уметь отказывать себе и своему партнеру в чем-то менее важном. Несмотря на то, что бережливость не ваш конек, день потребует осторожности и внимательности в вопросах финансов.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня будут ловкими в работе, а в семейной жизни проявят свою нелицеприятную сторону в виде частой смены настроений, капризности и непоследовательности. День пройдет в частых переговорах, что напомнит о данных обещаниях. Необходимо в кратчайшее время все выполнить.

Рак (22.06 - 22.07)

Чувствительные Раки будут стремиться к внутреннему совершенству и гармонии. Звезды советуют поработать над формированием своего внутреннего мира, чтобы сбалансировать эмоциональную изменчивость и впечатлительность, а также преодолеть свою природную стыдливость и замкнутость.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Льва сегодня будет как никогда важно самовыражение. Потребность в сильных эмоциях будет толкать вас на подвиги в любви, бизнесе, хобби или спорте. Главное - возможность вашей реализации. А вот ваша бескомпромиссность может помешать вам выделиться, поэтому лучше прислушаться к советам близких.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня ключевой особенностью Дев станет усердие. Звезды отмечают, что в вашей работе будет много аккуратности и преданности идее. Вы способны добиться успеха, если пожертвуете собой ради долга, знаний и заботы о слабых.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня успеха поможет добиться ваша уравновешенность. В самые напряженные моменты вы проявите необходимую выдержку и сдержанность, что позволит вам легко обойти конкурентов и справиться с многозадачностью дня.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Четверг многих Скорпионов может пройти под девизом "Я хочу". Ваша проницательность и трудолюбие гарантированно принесет вам финансовое благополучие. Позаботиться необходимо только о том, чтобы ваше рабочее место было в тихом месте, подальше от отвлекающих факторов и шума.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Ключевой особенностью Стрельцов станет искренняя прямолинейность. Однако сегодня ваша честность и высказанное без прикрас мнение может обидеть некоторых окружающих. Звезды советуют проявить усидчивость и постоянство в рабочих моментах, чтобы добиться запланированного результата.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги проявят осторожность и практичность во многих спорных вопросах. Ваш волевой характер выручит вас в непредвиденной ситуации и поможет справиться с невзгодами жизни. При этом свойственные вам выжидательность и медлительность не помешают проявить твердость в решающий момент.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолей, сегодня вам на выручку придут ваши таланты - индивидуальность, изобретательность и нетрадиционность взглядов на жизнь. Опасайтесь ставить эксперименты на людях тонкой душевной организации, в остальных случаях - карты вам в руки. Звезды благоволят вам даже в те моменты, когда ваше решение основывается на интуиции, а не логике.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы могут проявить мечтательность и азарт. Это опасно ситуациями, когда вы будете неспособны адекватно воспринимать события и спокойно реагировать на них. Звезды советуют вам избегать эмоционального перенапряжения и сентиментальности, которые неминуемо приведут вас к самообману.