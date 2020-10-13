Правительство Украины упростило порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые въезжают в страну в безвизовом режиме. Решение принято 9 октября и является особенно актуальным для граждан Беларуси, сообщается на сайте Кабмина.

Уточняется, что постановление Кабмина упрощает выдачу вида на жительство определенным категориям иностранцев. Теперь граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительства без выезда из страны в связи с изменением цели въезда.

"Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ИТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей", - говорится в сообщении.

Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются, как и раньше, - не позднее чем за 15 рабочих дней до завершения разрешенного срока пребывания.

В то же время упрощенное оформление не касается граждан Российской Федерации.

Ранее "Страна" писала о том, что Румыния обязала украинцев проходить 14-дневный карантин при въезде в страну.

Также мы сообщали, что вступили в силу новые правила въезда украинцев в Беларусь.