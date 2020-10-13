В Центральной избирательной комиссии узнали о планах президента Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос вместе с местными выборами из видеообращения главы государства. О том, будет ли к нему привлечена ЦИК, члены комиссии не знают.

Об этом со ссылкой на иноформацию членов ЦИК пишут "Украинские новости".

"Пока что мне ничего не известно", - сообщил член ЦИК Андрей Евстигнеев, отвечая на вопрос о том, располагает ли комиссия информацией об опросе и привлечена ли к его организации и проведению.

Заместитель председателя Центризбиркома Сергей Дубовик также сообщил, что узнал об опросе из видеообращения главы государства.

"Отсутствует нормативно-правовая база организации такого процесса", - сказал он.

Отмечается, что на сегодня законопроект о всеукраинском референдуме Верховная Рада приняла только в первом чтении, ко второму подано уже более тысячи поправок. А проект закона, предлагающий позволить ЦИК проводить социальные опросы в день голосования пока лишь включен в повестку дня и не рассматривался по сути, между тем, следующее заседание парламента состоится только 20 октября.

Другие источники в комиссии на условиях анонимности также заверили, что информацию об опросе услышали сегодня впервые от Зеленского, а для его организации, проведения или подсчета результатов комиссией нет никаких юридических оснований.

Они также выразили сомнение, что любой из вышеуказанных документов может быть принят и вступить в силу, чтобы успеть провести опрос по такой процедуре, и предположили, что процесс будет организован иным способом без привлечения ЦИК.

Напомним, у Зеленского заявили, что опрос в день выборов не будет иметь "прямых юридических последствий", в отличие от референдума.

Также мы писали, что Зеленский снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев 25 октября.