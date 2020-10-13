Завтра, на Покрову и День защитника Украины, теплая погода продержится в большинстве регионах страны. На западе ожидаются дожди, а в Карпатах даже может пойти снег.

Об этом во вторник, 13 октября, сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, наиболее сильно воздух завтра прогреется в восточных областях и на юге. Там ожидается от +19 до +24 градусов. В Днепропетровской области днем +23 градуса.

В западных областях будет прохладнее, +9...+14 градусов тепла, есть вероятность дождя. В Карпатах столбики термометров могут опуститься ниже нуля, возможен снег.

В центре ожидается от +15 градусов, в Винницкой потеплеет до +23 градусов.

На территории северных областей ожидается от +15 градусов в Житомирской и до +20 градусов в Сумской области.

В Киеве праздничный день будет прохладнее, днем до +17 градусов тепла, осадков не предвидится.

"В большинстве областей завтра удержится преимущественно сухая погода, разве что туманы будут увлажнять воздух и хризантемы", - отметила синоптик.

Она добавила, что ощутимое похолодание придет уже в конце недели, дневная температура воздуха снизится до +5...+12 градусов в течение 16-18 октября. Ночью в этот период возможны заморозки, тем не менее на Юге и Востоке некоторое время еще продержится теплая погода.

"Праздник завтра - большой и не один, пусть все будут обязательно живые, здоровые и всегда защищены высоким омофором", - добавила Диденко.

Напомним, сегодня в Украине ожидается достаточно высокая для октября температура воздуха. Но при этом в западных и южных регионах будет дождливо, а на остальной территории - без осадков.

Ранее синоптик сообщала, что сегодня Украина будет одной из самых теплых стран Европы.