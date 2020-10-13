В охваченной протестами Беларуси в ночь на 13 октября неизвестные бросили коктейли Молотова в Советское РУВД Минска. Инцидент произошел около 5:00, сообщает пресс-служба беларусского МВД.

По словам официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, на дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью.

Один из снарядов попал в служебный автобус, который из-за этого загорелся.

"Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают причастных к совершению преступления", - добавила Ольга Чемоданова.

Ранее "Страна" писала о том, что на протестах в Беларуси силовики задержали почти 600 человек.

Также мы сообщали, что милиция Беларуси заявила, что протесты стали более радикальными, поэтому правоохранители готовы стрелять по протестующим.