В Офисе президента Украины утверждают, что результаты всеукраинского опроса, который будет проведен 25 октября, не будут иметь прямых юридических последствий.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник, 13 октября.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - говорится в сообщении.

В представительстве главы государства отметили, что в течение нескольких десятилетий "государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан".

"Среди ключевых приоритетов Президента Владимира Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году и которые имели целью существенно переформатировать принципы нашего политического устройства, отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству. (...) Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами", - добавили в ОП.

При этом в Офисе президента отметили, что как инструмент влияния граждан на государственную политику может использоваться не только референдум, но и опрос.

"У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - отметили в представительстве главы государства.

Напомним, сегодня во время обращения президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября. Украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако пока неизвестно, каких именно.

Стоит отметить, что "Страна" сообщала об инициативе проведения всеукраинского опроса в день местных выборов еще в сентябре. При этом тогда источники в Офисе президента утверждали, что один из вопросов возможно будет касаться Донбасса.