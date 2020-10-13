Несмотря на то, что во всем мире стремительно растет число новых заражений коронавирусом (по данным университета Хопкинса на 13 октября на планете было уже 37 738 569 зараженных, а число смертей достигло отметки в 1 078 868 человек - Ред.), чиновники от медицины не считают это второй волной пандемии.

Так, например, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии второй волны коронавируса в мире.

Об этом в ходе конференции в Москве рассказала директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Дорит Ницан, как передает РИА "Новости".

"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии. Есть страны, где в настоящее время наблюдается рост, но есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших - Ред.)", - сказала Ницан.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Тодуров заявил, что в Украине уже используют российскую вакцину от коронавируса.