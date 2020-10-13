Украина с 15 до 31 октября закрывает КПВВ "Станица Луганская", единственный функционирующий пункт пропуска, через который можно попасть на неподконтрольную территорию в Луганской области.

Об этом со ссылкой на информацию штаба Операции объединенных сил в Facebook сообщает "Донбасс SOS".

"Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возможно также продление карантинных мер, а необходимость срочно проезда - по причине смерти близких, срочной операции и т.д. - будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Государственной пограничной службой Украины.

Накануне председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в ходе прямого эфира Facebook сообщил, что вопрос о закрытии КПВВ "Станица Луганская" рассматривается из-за большого количества граждан, инфицированных Covid-19, выявленных среди тех, кто пересекал линию разграничения со стороны Луганска.

"В ближайшие два дня будем предупреждать о возможном временном закрытии КПВВ. Потому что, я вам статистику скажу: восемь человек заходит - семь из них позитивных. Так к сожалению происходит", - сказал Гайдай.

О том, что пограничники 13 октября уже предупреждают людей, пересекающих линию разграничения, о возможном закрытии пункта пропуска, сообщает благотворительный фонд "Право на защиту". Речь идет о приостановке его работы с 15 октября и до конца месяца, как минимум.

Сергей Гайдай о работе КПВВ - с 05:45

Напомним, с октября в "ЛНР" ввели обязательную двухнедельную обсервацию для всех въезжающих, кроме прибывших из России и "ДНР".

Также мы писали, что жителям "ЛНР" запретили ездить на подконтрольную территорию Украины чаще, чем раз в месяц.