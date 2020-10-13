Экономический кризис в Украине продолжает углубляться, и кроме эпидемии коронавируса, тому есть ряд других, объективных причин.

По данным Государственного центра занятости с начала карантина, то есть с 12 марта и по 9 октября статус безработного получили 525 000 человек. Этот показатель на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщил Государственный центр занятости в ответ на запрос Радио Свобода.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", - отмечают в Центре.

При этом за этот же период (с 12 марта по 9 октября), 342 000 граждан нашли работу при содействии Центра занятости.

В его базе по состоянию на 12 октября зарегистрировано 67 000 вакансий - на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

"По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года - 3 человека)", - уточнили в пресс-службе Центра.

Работодатели чаще всего подают вакансии по таким специальностям:

- квалифицированные рабочие (швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь аварийных работ, рабочий комплексного обслуживания и ремонта, монтер пути, пекарь, художник),



- рабочие обслуживания, эксплуатации оборудования и машин (водитель, оператор, машинист котельной, водитель троллейбуса, водитель трамвая, токарь, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика),



- работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, охранник, помощник воспитателя, официант, бармен, полицейский, парикмахер,

учитель, воспитатель, преподаватель учреждения высшего образования, педагог-организатор, инспектор, инженер, провизор, врач, психолог, экономист, руководитель музыкальный,



- неквалифицированные работники (подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, рабочий по комплексной уборке домов, укладчик-упаковщик, кладовщик, сторож, кухонный рабочий),



- специалисты (медицинская сестра, бухгалтер, фармацевт, мастер производственного обучения, электрик, механик, электромеханик, фельдшер, инструктор по физкультуре, техник),



- руководители и менеджеры (менеджер по сбыту, главный бухгалтер, руководитель кружка, мастер, начальник отдела почтовой связи, заведующий хозяйством).



При этом центр имеет данные только о тех безработных, которые официально зарегистрировались, и о вакансиях, которые предоставляют сами работодатели.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине заканчиваются деньги на выплаты по безработице. Их планируют взять из "коронавирусного" фонда.