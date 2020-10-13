В Луганске ввели дополнительные ограничение на въезд граждан, которые пересекают линию разграничения в контрольном пункте "Станица Луганская". Теперь те, кто не прописан на неподконтрольной Киеву территории, не могут попасть туда на основании факта проживания в "ЛНР" их родственников.

Об этом сообщает Cxid.info.

Соответствующие изменения прописаны в указе "главы ЛНР" Леонида Пасечника "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская"

Теперь основанием для пересечения КПВВ в сторону неподконтрольной Киеву территории считаются только:

намерение пройти лечение на территории "ЛНР";

намерение обучаться на территории "ЛНР";

необходимость постоянного ухода за близким родственником, проживающим на территории "ЛНР";

необходимость погребения близкого родственника, родственника или близкого лица, проживавшего на территории "ЛНР".

Отметим, что 13 октября Украина приняла решение закрыть КПВВ "Станица Луганская" с 15-го числа и до конца месяца. Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай пояснил это решение тем, что с неподконтрольной территории приезжает много зараженных коронавирусом граждан.

Напомним, что ранее гражданам, которые имеют прописку в "ЛНР", запретили ездить на подконтрольную территорию Украины чаще, чем раз в месяц.

Также мы писали о том, что в "ЛНР" ввели обязательную двухнедельную обсервацию для всех, кроме приезжающих из России и "ДНР".