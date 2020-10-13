По состоянию на вторник, 13 октября, в России зафиксировали два коронавирусных антирекорда. За минувшие сутки в РФ выявили 13 868 новых случаев заражения инфекций Covid-19 в 85 регионах. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий антирекорд зафиксировали 10 октября (тогда за сутки Covid-19 заболели 12 846 человек).

Кроме того, за последние 24 часа в России от коронавируса умерли 244 человека. Это наибольшее количество летальных исходов от Covid-19 за весь период пандемии в стране. Предыдущий антирекорд по количеству смертей от коронавируса был зафиксирован 19 июня (тогда умер 181 человек).

Об этом сообщает российский оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Так, в течение последний суток в РФ выявлено 13 868 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 892 (28,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в России за время пандемии выявлено 1 326 178 заболевших.

За весь период в России от коронавируса скончалось 22 966 человека.

В Москве за сутки заразились 4 618. Это также является антирекордом. Предыдущий самый высокий показатель был зафиксирован в середине мая.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро вторника, 13 октября, подтвердилось еще 5 133 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 270 587 человек.

Также мы писали, что число заболевших Covid-19 в мире превысило 37 миллионов человек.