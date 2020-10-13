В Днепре третьеклассница позвонила в полицию и сообщила о заминировании своей школы. Инцидент произошел в понедельник, 12 октября. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"12 октября около 15:20 на линию "102" поступило сообщение о минировании одной из школ г. Днепр. Из учебного заведения эвакуировали 120 учеников и учителей, после чего работники взрывотехнической службы обследовали здание школы и прилегающую территорию. В результате никаких взрывчатых или опасных устройств обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили, что о минировании школы сообщила ученица 3-го класса. Как выяснилось, девочка пошутила. Об этом она сообщила в присутствии родителей и психолога.

"О последствиях своих действий ребенок не догадывался. За ложное сообщение о минировании школы родителям школьницы грозит штраф", - говорится в сообщении.

В отношении отца девочки полицейские составили административный протокол по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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