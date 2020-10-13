На данный момент нет юридических механизмов, которые позволили бы провести всеукраинский опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским, в день местных выборов 25 октября. Также эта инициатива противоречит Избирательному кодексу.

Об этом во вторник, 13 октября, информирует пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты", - говорится в сообщении.

Представители организации отметили, что на сегодняшний день не ясно, как с юридической точки зрения этот опрос может быть проведен: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, и какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - добавили в КИУ.

При этом, учитывая, что до местных выборов осталось 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс, заверили в организации.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", - заявили в организации.

Напомним, утром во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к украинцам анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами. По его словам, украинцам зададут 5 вопросов, о которых будет сообщено позднее.

Источники "Страны" в Офисе президента утверждают, что один из вопросов будет касаться Донбасса. Ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук также допускал вынесение вопроса о русском языке на референдум.