Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом и ужесточение карантина в Украине, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что закрывать границы и призывать украинцев массово возвращаться на родину, не стоит.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга 13 октября, видео обнародовано в Facebook.

"Абсолютно единогласное мнение: хотя Covid остался тот же самый, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, сейчас уже невозможно. Я слышу эту позицию от международных партнеров, и мы с вами тоже осознаем эту реальность", - заявил министр.

По словам Дмитрия Кулебы, в начале пандемии решения принимались в условиях неизвестности, а общество было готово к жестким ограничениям.

"Сейчас мы такой готовности не наблюдаем - сейчас нужно думать о последствиях полного закрытия страны для экономики. То есть болезнь осталась та же самая, но инструментарий реагирования на нее сузился с момента начала пандемии", - заявил глава украинского МИД.

Кулеба сообщил, что намерен выступать против введения запрета на въезд иностранцам и идеи призывать украинцев массово возвращаться домой, если этот вопрос появится в повестке дня

"Мы, как Министерство иностранных дел, совместно с другими органами власти, в начале пандемии выполнили функцию по содействию украинцам в возвращении домой. Это была беспрецедентная масштабная операция... Уже наступила новая реальность: все, кто хотел, вернулись, а все, кто решил оставаться там, где они есть, остались. Потому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение - это подвергание себя опасности", - сказал Кулеба.

Кулеба о закрытии границ - с 18:28

Напомним, во вторник, 13 октября, Минздрав предложит Кабмину ужесточить ограничения и усилить карантин.

Также мы писали, что главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что жесткий карантин в Украине могут продлить до Нового года.