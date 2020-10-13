Врач-инфекционист Ольга Голубовская обратилась к украинцам, которые, несмотря на уже более 5 тысяч смертей от Covid-19, не верят в существование коронавирусной болезни. Она рассказала о сложной ситуации в украинских больницах на фоне эпидемии и призвала людей использовать маски в публичных местах.

Соответствующий пост медик опубликовала в своем Facebook в понедельник, 12 октября.

"Всем ковидоскептикам, которых, правда, несколько поменшало в ленте, хочу сказать следующее - вам хорошо живется. Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причем делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причем не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днем, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень..." - пишет Голубовская.

По ее словам, несмотря на информацию о том, что большинство пациентов переносят Covid-19 в легкой форме, успокаиваться украинцам не стоит, потому что "достаточно 20% и менее тяжелых больных, чтоб мы все были в коллапсе".

"Вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь. Поэтому еще раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах", - заявила врач.

Инфекционист призвала украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вести себя "как потенциально инфицированные".

"Ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий", - отметила врач.

Она напомнила, что только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита могут помочь справиться с пандемией. По словам Голубовской, инфекция, вызванная коронавирусом старого типа в 2002 году исчезла через год "только благодаря мерам контроля над заболеванием".

"Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба. А мы делаем все для того, чтобы вам помочь. И просим вас помочь нам", - резюмировала Голубовская.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине подтвердилось еще 5 133 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших Covid-19 достигло отметки в 270 587 человек. При этом только за прошедшие сутки скончались 107 пациентов с этим диагнозом.

Ранее мы писали о том, как впервые в мире был зафиксирован случай смерти пациента, который повторно заразился коронавирусом.