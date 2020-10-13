Кардиохирург, директор института сердца Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса. В Минздраве опровергают заявление эксперта.

Так, в программе "Хард Влащенко" на телеканале "Украина 24" Тодуров заявил, что украинские семьи якобы уже проводят вакцинации. Однако он не указал, откуда у него такая информация.

"Я думаю, что все вакцины привозят из-за границы. Украинских вакцин конечно нет. Каким образом они сертифицированы и легализированы, я не знаю. Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", - рассказал Тодуров.

На уточняющий вопрос о том, какую именно вакцину медик подразумевает, он ответил: "Я имею в виду вакцины от коронавируса".

"Мы читаем наших коллег - инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие. И, я думаю, несмотря на то, что вакцина еще не прошла 3,4 этапа, они уже начали ее использовать, но есть надежда, что эта вакцина пройдет все этапы исследования и все-таки… Российские вирусологи и бактериологи – это одна из самых мощных школ в мире. Не сомневаюсь, что они создадут хорошую вакцину", - добавил врач.

В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали заявление Тодурова и опровергли его. Там уверяют, что Украина не занимается поставками российских вакцин.

"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", - сказали в МОЗ в комментарии LIGA.net.

Напомним, на днях "Страна" спросила киевлян, готовы ли они получать российскую вакцину от коронавируса. Ответы оказались очень неоднозначными. Некоторые люди указали, что "у нас (в Украине - Ред.) своей вакцины нет и никогда не будет", поэтому можно обратиться и к РФ за ней. Другие же наоборот говорят, что "с Россией нельзя ни о чем договариваться". Подробнее ознакомиться с результатами можно в нашем материале.

Также мы писали, что несколькими днями ранее президент России Владимир Путин предложил Украине поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако украинский лидер Владимир Зеленский назвал ее "непроверенной" и предложил дождаться прививку из Евросоюза или США.