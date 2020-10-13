Сегодня, 13 октября, проходит внеочередное заседание Кабинета министров Украины. На нем правительство планирует продлить срок действия карантин из-за коронавируса до 31 декабря, а также ужесточить его - с 15 октября.

Кабмин рассмотрит изменение формата образования для школьников и студентов. Каникулы в школах хотят начать на неделю раньше, с 15 октября. Дети будут отдыхать до 30 октября включительно. Потом возможен переход на дистанционку.

Вузы перейдут на дистанционное обучение сразу. Предварительно известно, что студенты очной формы начнут заниматься онлайн минимум месяц, с 15 октября и продолжат до 15 ноября. Потом по ним примут дополнительное решение.

Отдельно власти хотят ограничить работу кафе, ресторанов, других мест досуга и развлечений. А именно, чтобы они закрывались в 22:00. Это коснется не всех населенных пунктов, входящих в оранжевую и красную зоны. Среди них: Киев, Харьков, Сумы, Львов, Ужгород, Винница (все оранжевые), Черновцы, Тернополь, Канев, Дубно, Измаил (все красные). По ссылке - актуальный список всех эпидзон Украины.

Дополнильно Кабмин планирует увеличить штрафы для бизнеса (маникюрных салонов, ТРЦ, парикмахерских), чьи посетители без масок.

Следим за заседанием правительства в режиме онлайн.

Заседание Кабмина - прямая трансляция

17:03 Итак, резюме по карантину на сегодняшнем Кабмине:

1. Меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

В зеленой зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в "желтой" - не более 30 человек, в "оранжевой" - не более 20.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, по отдельному согласованию Минздраве.

2. Рекомендуется заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября. Соответствующее решение согласовала Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

3. Учреждениям профтехобразования и вузам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

4. Рестораны и кафе во всех зонах, включая зеленую, закрываются с 22:00 до 7:00.

5. Сам карантин продлевается до конца года - 31 декабря.

16:56 Все эти изменения предполагается внести в постановление Кабмина №641, которое регулирует зоны карантина. Решение принято.

16:53 Глава МОЗ предлагает закрывать рестораны не позже 22 часов даже в зеленой зоне. Начинать работу они могут в 7 часов утра.

16:52 Степанов докладывает по карантину. Предлагает продлить его до 31 декабря 2020 года. Предлагает вдвое повысить показатель охвата тестирований - сегодня он 24. То есть 48 или 50.

16:47 Шкарлет презентует проект о финансировании дистанционного обучения. Речь об онлайн-курсах математики для школ.

16:45 Премьер рассказал, сколько денег дадут людям, пострадавшим от пожаров на Луганщине. Всего 185 миллионов гривен.

16:42 Шмыгаль также подтвердил, что каникулы в школах начнутся с 15 октября, а дальше школам будут рекомендовать дистанционное обучение. На дистанцию с 15 октября на месяц уходят вузы и техникумы.

16:41 Карантин продлят до конца года.

16:40 Спортивные состязания будут проводить без зрителей - кроме международных соревнований и только по согласованию с МОЗ.

16:38 Кабмин сегодня изменит количество людей на массовых мероприятиях.

Зеленая зона - максимум 50 человек

Желтая - не более 30

Оранжевая - не более 20 человек.

16:36 Начали с опозданием на полчаса.