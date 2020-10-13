Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала постановление Печерского райсуда об обязательстве закрыть дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Об этом во вторник, 13 октября, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.



"13 октября 2020 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой Офиса Генерального прокурора обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда решение Печерского районного суда г. Киева об обязательстве закрыть дело в отношении экс-министра экологии", - говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия с жалобой о совершении дисциплинарного проступка следственным судьей Печерского районного суда "по результатам безосновательного принятия к рассмотрению жалобы адвоката и принятия указанного решения".

В Офисе генпрокурора напомнили, что 1 октября следственный судья Печерского райсуда Киева вынес решение, которым он обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство защитника и отменить постановление НАБУ о восстановлении уголовного дела в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Речь идет об уголовном производстве от 17 ноября 2014 года, открытом на основании факта хищения стабилизационного кредита НБУ, выделенного "Реал-банку". Прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил о подозрении Злочевскому и ряду других топ-чиновников еще 28 марта прошлого года.

В июне этого года Злочевский стал фигурантом дела о попытке дачи крупнейшей взятки в истории Украины руководству НАБУ и САП.

1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии. После чего его вызывали на допрос в качестве подозреваемого по этому делу. НАБУ и САП Злочевского объявили в розыск. После этого его адвокат обжаловал постановление о розыске. Уже 17 августа экс-министр экологии был заочно арестован решением Высшего антикоррупционного суда.