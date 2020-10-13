Сегодня, 13 октября, в США в 20:00 по киевскому времени начинается презентация Apple. На ней представляют новую продукцию - четыре новых iPhone 12 с разными диагоналями и объемом памяти, в том числе iPhone 12 mini.

Заявлено, что новые айфоны будут поддерживать функцию 5G. Разъемов для наушников и зарядки не предусмотрено.

Самая большая диагональ - 6,7 дюйма - будет у iPhone 12 Pro Max. В смартфон вшито рекордно большое количество памяти - 512 гигабайт. Официальная цена - 1099 долларов.

Самая маленькая диагональ - 5,4 дюйма - у iPhone 12 mini. В умном телефоне будет от 128 и 256 гигабайт памяти. Цена - 699 долларов. Фанаты Apple смогут выбрать цифровую "обновку" в таких цветах: стандартный черный и белый, оригинальные красный, зеленый и синий.

"Обычный" iPhone 12 будут продавать по 799 долларов. В Украине стоимость изначально будет выше, чем в Штатах. Для прочности его облачат в керамику, диагональ - 6,1 дюйма.

В отдельном материале - подробно о характеристиках новых iPhone 12. Ниже мы предлагаем видео- и текстовую трансляции презентации Apple 13 октября 2020 года.

Прямая трансляция Apple сегодня

19:10 В сеть слили фото iPhone 12 до презентации.

iPhone 12 Pro (слева) и iPhone 12 (справа

iPhone 12 mini