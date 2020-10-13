В Грозном (Чечня, РФ) в перестрелке с боевиками погибли трое сотрудников правоохранительных органов.

Об этом со ссылкой на информацию Национального антитеррористического комитета пишет "Интерфакс".

Так, во вторник, 13 октября, спецназ Росгвардии и полиция обнаружили группу вооруженных боевиков в Октябрьском районе Грозного. В ходе спецоперации засевшие в частном доме лица были блокированы, а на предложение сдаться властям они открыли огонь.

"К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли", - сообщает НАК РФ.

Кроме того, по данным источника агентства, в ходе спецоперации было ликвидировано четверо боевиков.

Напомним, Армения обвинила Турцию в переброске боевиков из Сирии в Карабах.

Так же мы писали о том, как уроженец Грозного вымогал у киевлянина $1000 и угрожал отрезать ему пальцы.