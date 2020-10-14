Подготовили гороскоп на среду, 14 октября, для всех знаков Зодиака. Это будет 27-й день убывающей Луны в знаке Девы, который благоприятен для обретения новых знаний и познания мира. Старайтесь не заниматься сегодня рутинными делами, используйте день для выстраивания доброжелательных отношений с окружающими. Нестабильный эмоциональный фон может стать причиной ссор, но нужно избегать конфликтов. Тем более, что сегодня праздничный день - Покров, когда можно попросить высшие силы о защите от негатива.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня день подходит для отказа от личных амбиций, принятия компромиссных решений и примирения. Подумайте, что вы можете сделать для мира в семье, для взаимности в любви. Сложности сегодня могут возникнуть из-за непредвиденных для вас ситуаций или противоречивых новостей.

Телец (21.04 - 20.05)

Начало дня будет благоприятным для общения с близкими, обсуждения общих планов и совместных дел. Также у Тельцов будет возможность напомнить о себе старым знакомым. Некоторые события могут поднять вам настроение. Но вечером даже самым общительным представителям знака потребуется побыть наедине с собой.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы могут чаще обычного совершать необдуманные поступки и говорить слова, о которых позже придется пожалеть. В середине дня потребуется пауза, чтобы восстановить душевное равновесие. Благодаря тому, что вам удастся взять себя в руки и найти общий язык с окружающими, у вас появятся силы.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам предстоит немного сумбурный и беспокойный день. В некоторых моментах на выручку может прийти интуиция. В других ситуациях найти общий язык с окружающими поможет хорошее настроение. Это позволит добиваться желаемого практически без усилий с вашей стороны.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов сегодня могут появиться новые идеи, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Именно фантазия поможет справиться даже с самыми сложными задачами. Появится возможность наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре. Вечером старайтесь избегать переутомления.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам важно не переоценивать свои силы и возможности. Сегодня днем вы можете уставать сильнее обычного и сложно будет поладить с ровесниками. Поэтому день крайне неудачен для изнурительных тренировок и физической активности. Ближе к вечеру настроение может портиться без видимых на это причин.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодняшний день будет наполнен неоднозначными событиями. Вы можете чаще обычного оказываться в запутанных ситуациях. Сделать выбор будет непросто даже самым предусмотрительным представителям знака Зодиака. К тому же, ни один поступок дня не удастся сохранить в тайне от близких.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня споры могут возникать чаще обычного, поэтому настаивая на своём важно не задеть интересы окружающих. Компромиссы также не приведут ни к чему хорошему, лучше и вовсе не иметь дел с теми, кто может подвести вас или обидеть. Постарайтесь в эти лунные сутки не рисковать - от этого будет зависеть ваше благополучие.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам будет сегодня труднее противостоять соблазнам, а получить желаемое быстро вряд ли удастся. Для достижения успеха потребуется проявить терпение и выдержку. Постарайтесь не реагировать остро на те события, которые от вас не зависят. Лучше ограничить общение с людьми, склонными смотреть на жизнь слишком мрачно.

Козерог (22.12 - 20.01)

Решить финансовые вопросы сегодня может быть труднее, чем вы предполагали. Если ваших собственных средств не хватит, можете обратиться к знакомым за помощью. Человек, который придет к вам на выручку сегодня, в будущем станет для вас верным другом и надежным партнером.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодняшним преимуществом Водолеев станет ваш подход к задачам и жизненным ситуациям. День диктует свои правила, когда нужно быть решительным, чтобы достичь нужных результатов. Когда речь идет о чем-то важном, полагаться необходимо исключительно на собственные силы.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам необходимо отложить все важные решения до второй половины дня. После обеда вам будет легче сориентироваться в хитросплетениях ситуации и взвесить все "за" и "против". Вдали от дома возможны новые знакомства. В целом, день предстоит плодотворный и праздничный. Вечером вы получите важную информацию.